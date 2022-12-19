Isparta'da kaçakçılık iddiasıyla 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte son iki ayda kaçakçılık olaylarının önlenmesi için operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerce Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 5 şarjör, 130 tarihi eser, 17 şişe sahte alkol, 9 alkol aroma kiti, 583 kaçak emita, 39 bin boş makaron, 55 bin dolu makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 48 kilogram nargile tütünü, 835 kaçak sigara paketi, 8 elektronik sigara, 9 gümrük kaçağı telefon, 123 akıllı saat, 17 bin 76 kaçak akar yakıt, 35 bin 52 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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