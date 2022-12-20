Burdur'da evin kapısına bırakılan bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

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ISPARTA (AA) - Burdur'da bir evin kapısının önünde terk edilmiş halde bulunan bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çetin, gazetecilere, bebeğin dün Burdur Devlet Hastanesinden 112 Acil Sağlık ambulansıyla getirildiğini söyledi.

Bebeği yeni doğan ünitesine yatırdıklarını belirten Çetin, "Geldiğinde genel durumu kötüydü. Solunum cihazına bağlı. Soğukta kaldığı için vücut sıcaklığı düşük. Tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Bebeğimizin durumu kritik. 3 bin 200 gram ağırlığındaki bebeğin boyu 50 santimetre." diye konuştu.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, köyde yaşayan bir kadının bebeğin annesi olduğunun ileri sürülmesi üzerine söz konusu kadını, tetkik için Burdur Devlet Hastanesine götürdü.

Merkeze bağlı Karacaören köyündeki bir evin kapısında dün terk edilmiş halde bulunan bebek, Isparta Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

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