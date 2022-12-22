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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da kadın polisler KADES'i tanıttı

AA

Isparta il Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kadın polisler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi, uygulamayı telefonlarına yükledi.

Isparta'da kadın polisler KADES'i tanıttı

ISPARTA (AA) - Isparta il Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kadın polisler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi, uygulamayı telefonlarına yükledi.

Kadın polisler, kentte 24 kamu kurum ve kuruşunu ziyaret ederek 1555 kadın ve 571 erkek olmak üzere toplam 2423 vatandaşı bilgilendirdi, kentin yoğun olduğu yerlerde 1579 kişiye broşür dağıttı, 996 kadının telefonuna KADES uygulamasını yükledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Başkomiser Yasemin Polat, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün projeleriyle ilgili kentte faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Kamu kurumlarında çalışan kadınlara KADES hakkında bilgi verildiğini belirten Polat, "Bu uygulamamızla kadınlarımızın ihtiyaç duydukları anda en kısa zamanda kolluk güçlerimize ulaşmasını sağlıyoruz. Isparta'da bir kadını, eşi tarafından şiddete maruz kalacağı bir olayda KADES uygulamasını kullanarak hayatını kurtarmış olduk. Kadın polisler olarak biz bugünü KADES seferberlik günü ilan ettik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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