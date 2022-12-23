Isparta’da özel öğrenciler evde eğitim kitiyle eğitim alıyor

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ISPARTA (AA) - Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, özel eğitim öğrencileri için hazırlanan evde eğitim setiyle 43 öğrenciye hizmet veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Evde Eğitim Kiti (EV-KİT) uygulamasıyla özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, okul yoluyla edindikleri bilişsel ve sosyal kazanımları, ev ortamında ailelerin de katılımıyla rahatlıkla kullanabilecekleri materyal ve eğitim araçlarıyla pekiştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, "EV-KİT" hediye ettiği serebral palsi hastası 11 yaşındaki Ceylin Malgır'ın evinde gazetecilere, kent genelinde kayıtlı 2 bin 600 özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci bulunduğunu söyledi.

Özel öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinden birinin de evde eğitim hizmeti olduğunu anlatan Baydur, "Özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenlerimizle okulda eğitim göremeyen özel öğrencilerimize evlerinde sınıf ortamı yaratarak eğitim vermeye çalışıyoruz." dedi.

Ceylin'in babası Süleyman Malgır da kızının 4 yıldır evde eğitim gördüğünü belirterek, "4 yılda çok güzel gelişmeler elde ettik. Kızımın hareket kavramı gelişti, renkleri ve sayıları öğrendi. Oyun konusunda kendisini geliştirdi. Bu durum bizi çok memnun etti. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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