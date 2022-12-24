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ISPARTA (AA) - CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Halıcı, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, parti yöneticilerine dayanışmaları ve destekleri için teşekkür etti.

Gönüllerindeki Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu aktaran Halıcı, "Parti olarak Türkiye’yi ve Isparta’yı yönetmeye talibiz. Isparta'dan genel başkanımıza selam göndermek istiyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına çağrı beyannamesiyle biz Cumhuriyet Halk Partililerin önüne yeni bir rota, yeni bir yol çizmiştir." dedi.



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