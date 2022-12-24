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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı istifa etti

AA

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı istifa etti

ISPARTA (AA) - CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Halıcı, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, parti yöneticilerine dayanışmaları ve destekleri için teşekkür etti.

Gönüllerindeki Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu aktaran Halıcı, "Parti olarak Türkiye’yi ve Isparta’yı yönetmeye talibiz. Isparta'dan genel başkanımıza selam göndermek istiyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına çağrı beyannamesiyle biz Cumhuriyet Halk Partililerin önüne yeni bir rota, yeni bir yol çizmiştir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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