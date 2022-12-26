Isparta'da 13 bin 500 kilogram atık yağ ve 4 bin 600 kilogram atık pil toplandı

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ISPARTA(AA) - Isparta Belediyesince açılan atık merkezinde 13 bin 500 kilogram atık yağ ve 4 bin 600 kilogram atık pil toplandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, atık merkezinde incelemelerde bulundu ve merkezin faaliyetleri hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Toplanan atıkların merkezden geri dönüşüm tesislerine gönderileceğini belirten Başdeğirmen, "Yağ atıklarıyla ilgili 3 yıldır çalışma içerisindeyiz. Bugüne kadar 13 bin 500 kilogram atık yağ topladık. Her 3 kilograma 1 kilogram bulaşık deterjanı veriyoruz. Vatandaşlarımızın bunu da değerlendirmesini istiyoruz. Ayrıca ilaç atıkları için atık kutularını hazırladık. İzinlerden sonra atık ilaç kutularımızı tüm eczanelere dağıtacağız." dedi.

10 ayda öğrencilerin destekleriyle 4 bin 600 kilo pil toplandığına dikkati çeken Başdeğirmen, "Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Atıkları toplayarak bertaraf etmek için gerekli yerlere sevkini yapıyoruz. Ekonomik değeri olan atıkları da geri dönüşümle kazandırarak hem belediyemize katkı sağlıyoruz hem de çevremizi temiz tutmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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