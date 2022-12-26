ISPARTA (AA) - Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin kente uyuşturucu getireceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Antalya-Isparta kara yolunda durdurulan otomobilde, 56 gram eroin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, M.Ç, (33), H.H.K, (27), M.K. (25) ve A.Y. (21) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.