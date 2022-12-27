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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da el sanatları sergisi açıldı

AA

Isparta'da el sanatları sergisi açıldı

ISPARTA (AA) - Isparta'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurslarına katılan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, 59 kursiyerin bir yıllık el emeğiyle hazırladığı tezhip, minyatür, ebru, deri ve keçeden oluşan yüzlerce çalışma sergilendi.

Isparta Valisi Aydın Baruş, açılışta yaptığı konuşmada, milletlerin tarihleri boyunca gelecek nesillere bırakabilecekleri önemli eserlerden birinin sanatsal olgular olduğunu söyledi.

Sanat sergisinin Isparta'nın kültür ve yaşam anlayışına önemli katkıları olacağını ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Büyük milletleri tarih sahnesinde büyük yapan sadece kurmuş oldukları devletler değil, aynı zamanda insanların yaşam anlayışına getirdikleri kuvvetli yorumdur. Bu yorumun en önemli kaynağı da sanatta kendisini bulmaktadır. Türk milleti tarih boyunca üretmiş olduğu sanat eserleri ve geleceğe miras bıraktığı yaşama dair değerlerle büyük bir millet olmuştur. Bugün de bu özelliğini sürdürmektedir."

Konuşmaların ardından Vali Baruş ile beraberindekiler açışını yaptığı sergiyi gezdi.

Sergi, 10 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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