Tekvandoda tarihi başarıya imza atan Sude Yaren'in yeni hedefi olimpiyat madalyası

ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN - Suudi Arabistan'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları'nda birinci olan ve organizasyon tarihinde altın madalya kazanan en genç milli sporcu unvanını elde eden Sude Yaren Uzunçavdar'ın yeni hedefi, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılarak podyuma çıkmak.

Genç yaşında tekvandoda önemli başarılara imza atan Uzunçavdar, Türkiye'ye yeni başarılar kazandırmayı hedefliyor. Ailesinde babaannesi, babası ve halasının ardından tekvando sporuna devam eden Uzunçavdar, başarılarına yenisini eklemek için çalışıyor.

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası, Konya'da İslam Oyunları Şampiyonluğu ve Suudi Arabistan'daki 2022 Tekvando Grand Prix Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Uzunçavdar, Arnavutluk'ta düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ise ikinciliği elde etti.





- "Ülkeme altın madalyayı getirmek için mücadele ediyorum"

Uzunçavdar, AA muhabirine, ailesinin desteği ve teşvik etmesiyle tekvandoya başladığını söyledi.

Ailede üçüncü kuşak tekvandocu olduğunu belirten Uzunçavdar, "Hedefim her sporcunun hayali olduğunu gibi olimpiyat şampiyonluğu. Bu hedefime her geçen gün daha çok yaklaştığımı düşünüyorum. Ülkeme altın madalyayı getirmek için mücadele ediyorum." diye konuştu.

Grand Prix'de dünyanın en iyi 16'sının arasında mücadele ettiğini belirten Uzunçavdar, "Bu başarımdan çok mutluyum, çok zorlu rakiplerimi yendim. Aynı gün üst üste çıktığım müsabakaları kazandım. Şampiyonadaki en iyi İngiliz rakibimi yenerek şampiyonluğu adıma yazdırdım." yorumunda bulundu.

Uzunçavdar'ın babası ve antrenörü Serkan Uzunçavdar ise, tekvando sporuna üç kuşaktır hizmet ettiklerini ifade etti.





- Baba Uzunçavdar: "İsteyince kazanılmayacak hiç bir başarı yok"

İki kızının tekvando sporuna devam ettiğini belirten Baba Uzunçavdar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarıların en büyük destekçileri teknik direktörümüz Ali Şahin ve federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Riyad'da Sude, resmen bir tarih yazdı. Dünya tarihinde 17 yaşında bir sporcunun böyle bir madalya alması bu güne kadar görülmüş bir şey değildi. Rakipleri çok ama çok güçlüyken yaş oranı iki kat olan sporcularla mücadele etti. Ben Sude'nin bir çok sporcuya örnek olduğunu düşünüyorum. İsteyince, çalışınca ve mücadele edince, kazanılmayacak hiçbir başarı yok."

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