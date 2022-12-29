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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da hastanın bağırsağından 2 kilogramlık kitle çıkarıldı

AA

Isparta'da hastanın bağırsağından 2 kilogramlık kitle çıkarıldı

ISPARTA (AA) - Almanya'dan rahatsızlığı nedeniyle memleketi Isparta'ya gelen gurbetçi, ameliyatla ince bağırsağından 2 kilogramlık kitle çıkarılınca sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 55 yıldır Almanya'da ikamet eden Cemaleddin Dinçer, kusma ve halsizlik gibi şikayetleri nedeniyle çok fazla kilo kaybı yaşadı. Memleketinde tedavi olmak isteyen Dinçer, Isparta'daki bir özel hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda ince bağırsağında kitle tespit edilen Dinçer, ameliyata alındı. Dinçer'in bağırsağından 20 santimetre uzunluğunda 10 santimetre genişliğinde 2 kilogramlık kitle çıkarıldı. Kitle incelenmek üzere patoloji servisine gönderildi.

- "Kitle nedeniyle 25 kilo vermişti"

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muhammed Yılmaz, gazetecilere, zor bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastaya ilk önce endoskopi yaptıklarını belirten Yılmaz, "Endoskopide ince bağırsağı tıkayan bir kitle görüldü. Hastamızla konuşarak ameliyat kararı aldık. Hastamız, ince bağırsağı tıkayan kitle nedeniyle 25 kilo vermişti. Çünkü besinler aşağıya inemiyordu." dedi.

Yılmaz, kitleyi temizlemek için 2 ayrı ameliyat yaptıklarını, ince bağırsağı kitleden kurtararak pankreas ve safra kesesini birleştirdiklerini anlattı.

Dinçer'i operasyondan sonra 12 gün hastanede kontrol altında tuttuklarını ifade eden Yılmaz, "Hastamız ameliyattan sonra 8 kilo aldı. Takibi sürüyor, şu an sağlık durumu gayet iyi." diye konuştu.

- "Yemek yiyip, yürüyüş yapabiliyorum"

Cemaleddin Dinçer ise aldığı sağlık hizmetinin Almanya'ya kıyasla daha iyi olduğunu dile getirdi.

Sağlık durumum çok iyi olduğunu, yemek yiyip yürüyüş yapabildiğini kaydeden Dinçer, "Almanya'da olsaydım belki şimdi ölmüştüm. Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' dediği gibi iyi ki buradaki hekimlerimize teslim olmuşum. Allah doktorumdan razı olsun, onun sayesinde sağlığıma kavuştum." ifadelerini kullandı.


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