Isparta'da geri dönüşüm kütüphaneleri okuma alışkanlığına katkı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da geri dönüşüm kütüphaneleri okuma alışkanlığına katkı sağlıyor

AA

Isparta'da geri dönüşüm kütüphaneleri okuma alışkanlığına katkı sağlıyor

ISPARTA (AA) - Isparta'da oluşturulan geri dönüşüm kütüphaneleri, öğrencilerin okuma alışkanlığına katkıda bulunuyor.

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Isparta'da geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak kütüphane oluşturuldu.

Kentte atık kasa, otomobil lastikleri, plastik şişe ve diğer atık malzemeler kullanılarak kurulan kütüphaneler öğrencilerin okuma alışkanlığına katkıda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Yılmaz, AA muhabirine, eğitime katkı sağlanması için atıklardan nasıl kütüphane oluşturulacağıyla ilgili planlama yaptıklarını söyledi.

Öğrenci ve velilerin desteğiyle geri dönüşüm kütüphaneleri oluşturmaya başladıklarını belirten Yılmaz, "Öğrencilerimiz ders arkadaşlarıyla kütüphanelerde sanatsal ve kültürel çalışmalar yapmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz hem okuma hedeflerine ulaşıyor hem de gelecekleri için önemli olan sıfır atık sürecini yaşayarak öğreniyor." diye konuştu.

Şehit Ferhat Çiftçi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şazer Güven, okuldaki kütüphanenin "Çevre Dostu Okul" projesi kapsamında oluşturulduğunu söyledi.

- "Öğrencilerimizin kitap okumaya olan ilgisi arttı"

Kütüphane oluştururken geri dönüşüm malzemeleri kullanmaya çalıştıkların kaydeden Güven, "Bunların içinde paletler, kasalar, meyve sandıkları, variller, otomobil lastikleri kullandık. Kütüphanemize Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından duvarlara resimler çizildi. Bu sayede öğrencilerimizin kitap okumaya olan ilgisi arttı." diye konuştu.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Fatma Dağlı da geri dönüşüm kütüphanelerinin duvarlarına çizdiği resimlerde canlı renkler kullanarak çocukların dikkatini çekmek istediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da hastanın bağırsağından 2 kilogramlık kitle çıkarıldı
YEREL HABERLER Isparta'da hastanın bağırsağından 2 kilogramlık kitle ...
Tekvandoda tarihi başarıya imza atan Sude Yaren'in yeni hedefi olimpiyat madalyası
YEREL HABERLER Tekvandoda tarihi başarıya imza atan Sude Yaren'in ...
Kamyonetle bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kamyonetle bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına ...
(Görüntülü)ÇOCUKLARINI ALIKOYUP KENDİSİNE VERMEDİĞİ İDDİASIYLA ESKİ EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇOCUKLARINI ALIKOYUP KENDİSİNE VERMEDİĞİ ...
Isparta'da el sanatları sergisi açıldı
YEREL HABERLER Isparta'da el sanatları sergisi açıldı
Çocuklarını alıkoyup kendisine vermediği iddiasıyla eski eşinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Çocuklarını alıkoyup kendisine vermediği iddiasıyla ...
Isparta'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.