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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da 6 bin 948 evcil hayvan kayıt altına alındı

AA

Isparta'da 6 bin 948 evcil hayvan kayıt altına alındı

ISPARTA (AA) - Isparta’da evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi kapsamında mikroçip takma işlemi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulamaya Isparta'da hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dört işlemde gerçekleşen kimliklendirilme işleminde, evcil hayvanlar uluslararası pasaporta sahip oluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel gazetecilere, il genelinde şuana kadar 6 bin 948 evcil hayvana mikroçip takıldığını söyledi.

Mikroçipi enjektör şeklinde deri altına yerleştirildiğini belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bu işlemden sonra mikroçip uygulamasından ev hayvanı için ev hayvan pasaportu düzenlemekteyiz ve bu pasaporta ait olan bilgilerde de hayvana ait bilgiler mevcut. 31 Aralık tarihine kadar ev hayvanlarının kimliklendirme işlemini yaptırmayan hayvan sahiplerine 1 Ocak tarihinden itibaren idari para cezası uygulanacak. Fakat hayvan sahipleri 31 Aralık’a kadar kimliklendirme yönetmeliğinin ekinde yer alan ek bir beyanname ile il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat ederek takip eden süreçte ve idari para cezası muhatabına kalmadan kimliklendirme işlemlerini yapabilecekler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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