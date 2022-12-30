Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ISPARTA (AA) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başdeğirmen, spor kategorisinde, Elif Öztürk Özgöncü’nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Filistin Standartları" çevre ve yaşam kategorisinde ise, Muhammed Said'in "İdlib'de kar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, AA'nın yılın fotoğrafları içerisinde duygusal karelerin bulunduğunu söyledi.

Bazı fotoğraflardan çok etkilendiğini belirten, Başdeğirmen, şunları söyledi:

"Fotoğrafların hepsi birbirinden çok güzel. Ama bayrağımızı göndere çektirmek ve dünyanın İstiklal Marşımızı dinlemesi kadar bizi etkileyen başka bir şey yoktu. Onu beğendim. Filistin standartları fotoğrafını seçtim. Oradaki görüntü beni çok üzdü ve etkiledi. Ufacık çocuk, askerlerin kucağında karakola götürülüyor. İdlib’deki kar fotoğrafında da çocuğumuz gökyüzüne bakıyor, o sırada karlar yağıyor. Bulunduğu alan ise bombalanmış bir bina. Çocuklarımızın orada yaşadıklarını düşündüğümüz zaman üzülüyoruz. İnşallah yeni yılda savaşların, kavgaların olmadığı bir dünyamız olsun istiyorum."

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