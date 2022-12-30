ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsası'nda, mısır sılajının kilogramı ortalama 1,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Mısır sılajı
|Kg
|1,84
|MTS
|Elma (Starking)
|Kg
|11,00
|TTS
|Elma (Golden)
|Kg
|11,00
|TTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
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