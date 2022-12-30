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ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsası'nda, mısır sılajının kilogramı ortalama 1,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü Mısır sılajı Kg 1,84 MTS Elma (Starking) Kg 11,00 TTS Elma (Golden) Kg 11,00 TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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