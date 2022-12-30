Tıp fakültesi öğrencileri köyde sağlık taraması yaptı

ISPARTA (AA) - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri köyde sağlık taraması gerçekleştirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu (SİHAT) üyesi tıp fakültesi öğrencileri, Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyünü ziyaret ettiler.
Öğrenciler, köy halkını göz ve renk körlüğü testinden geçirirken, genel diş muayenesinin ardından boy-kilo vücut kitle indeksi, tansiyon ve şekerlerini ölçtü.
Gerekli bilgilendirmeleri yapan öğrenciler, egzersiz önerisinde bulundular.