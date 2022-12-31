Isparta'da polis ve bekçilerin kovalamacasıyla yakalanan 2 hırsız tutuklandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da bekçi ve polislerin kovalamaca sonucu yakaladığı 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Keçeci Mahallesi'nde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığını tespit eden E.K. ve B.Y, bekçileri görünce kaçtı. Şüphelilerden biri park halindeki minibüsün altına girerek, gizlenmeye çalıştı.

Polisin de destek verdiği çalışmayla kaçan şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların çaldığı belirlenen 2 araç teybi, hoparlör, 2 bijon anahtarı, klima motoru, tornavida ve piknik tüpü sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik güçlerinin zanlıları kovalayıp yakalama anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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