ISUBÜ'nün "Anadolu Parsı Araştırma" projesine TÜBİTAK'dan destek

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ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (USUBÜ)'nün "Anadolu Parsı Araştırma" projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, projenin Türkiye koordinatörlüğünü ve yürütücülüğünü yapacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğinde 2019 yılında başlayan proje, yurt genelinde parsların araştırılması yapılacak.



Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, gazetecilere, “Pars biyoçeşitlilik açısından Türkiye'nin en önemli yırtıcı memeli türü olduğu gibi Anadolu tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahiptir. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)'e göre hassas "EN- Tehlikede" kategorisinde yer almaktadır. " diye konuştu.



Parsın, 1974'te Ankara Beypazarı ilçesinde görüldüğünü belirten Ünal, şunları söyledi:



"2019 Ağustos'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı kurulan fotokapanlar vasıtasıyla Akdeniz Bölgesi’nde ilk bilimsel görüntüsü elde edilmiştir. Türün, ilk net fotokapan videosu ise ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü’nün de dahil olduğu 2019 E elde edilmiştir. Parsın 45 yıl sonra varlığının yeniden Akdeniz Bölgesi doğal alanlarında sağlam kanıtlarla tespit edilmesi Türkiye’nin biyoçeşitliliği açısından çok önemli bir gelişmedir. Bu gelişmelerin ardından, Pars (Panthera pardus)’ın Tür Eylem Planlarına veri oluşturacak arazi çalışmalarının yapılması ve potansiyel habitatlarda yayılış gösteren yeni bireylerin tespiti ve aktüel yayılış haritasının oluşturulması hedefiyle, 23 Eylül 2022 tarihinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Pars (Panthera pardus)’ın Akdeniz ve Ege Bölgesindeki Yayılışının Araştırılması” isimli proje TÜBİTAK’a sunulmuş ve 28 Aralık 2022 tarihinde 1442 proje önerisinden 240 proje arasına girerek destek almaya hak kazanmıştır."



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