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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da evin kapısına bırakılan bebeğin tedavisi devam ediyor

AA

Burdur'da evin kapısına bırakılan bebeğin tedavisi devam ediyor

ISPARTA (AA) - Burdur'da bir evin kapısında terk edilmiş halde bulunan bebeğin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çetin, gazetecilere, bebeğin tedavisinin yenidoğan yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.

Bebeğin sağlık durumunun ilk hastaneye getirildiğine göre iyi olduğunu söyleyen Çetin, zaman zaman sağlık durumunda değişkenlikler olduğunu dile getirdi.

Çetin, bebeğin taburcu edilmesi ve ailesine teslim edilmesi konusunun adli süreçten sonra belli olacağını kaydetti.

Merkeze bağlı Karacaören köyünde 19 Aralık'ta bir evin kapısında terk edilmiş halde bulunan bebek, Isparta Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

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