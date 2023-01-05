Isparta'da "Yunus" timlerinin uyuşturucu denetiminde 32 şüpheli yakalandı

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ISPARTA (AA) - Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timlerince yapılan denetimlerde 32 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yunus timlerince son bir ayda kent merkezindeki bazı mahallelerde 30 şok uygulama yapıldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamalarda gözaltına alınan 32 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek veya imal etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.

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