Isparta Valisi Baruş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Aydın Baruş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Baruş, mesajında, basının demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkını ve bilgi edinme ihtiyacını sağlayan kaynaklardan biri olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin sorumluluk, fedakarlık ve bilgi birikimi isteyen kritik bir öneme sahip bir meslek olduğunu vurgulayan Baruş, mesajında şunları kaydetti:

"Basın mensupları, kamuoyunu bilgilendirmek adına ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız, özgür ve kişilik haklarına saygılı bir şekilde, taşıdıkları sorumluluğun

bilinciyle önemli bir kamusal görev ifa etmektedirler. Gazetecilerimiz bu önemli misyonu yerine getirmek için son derece zorlu koşullarda, fedakarca, sorumluluk bilinci içerisinde ve mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirmektedirler. Ülkemizin ve ilimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktararak sorunların çözümü noktasında görüş ve önerilerini sunan, böylece vatandaşla devlet arasındaki bağın güçlenmesine katkı sunan gerek ulusal ve gerekse yerel basın mensuplarının bundan sonra da aynı duyarlılıkla görevlerini yerine getireceklerine inanıyorum. Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecilerimizi rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimize sağlık ve mutluluk dolu bir hayat ve görevlerinde başarılar diliyorum."

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