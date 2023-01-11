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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da bilgisayar kasasına gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Diyarbakır-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünü kentin girişinde durdurdu.

Narkotik köpeği "Milon" ile yapılan aramalarda, otobüsün bagaj kısmındaki bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 30 gram kubar, 160 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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