Isparta'da doktoru darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

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ISPARTA (AA) - Isparta Şehir Hastanesinde doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını yakalandı.

İddiaya göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak, klinikte henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı hasta yakını H.A tarafından darbedildi.

Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.



İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, doktorun darbedilmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Karakaya, "Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.





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