Isparta'da doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı

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ISPARTA (AA) - Isparta Şehir Hastanesinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlı, Isparta nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Isparta Şehir Hastanesinde doktor Op. Dr. Doğan Ak'ı, henüz belirlenemeyen nedenle darbeden hasta yakını H.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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