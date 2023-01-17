Isparta'da 50 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı suçüstü yakalandı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan kadının 50 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Emre Mahallesi'nde bir evin kömürlüğünden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.D'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının parmak izi incelemesinde 50 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi.



Polis ekiplerince bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine ulaştırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



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