Burdur'da bir evin kapısına bırakılan bebek sağlığına kavuştu

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ISPARTA (AA) - Burdur'da bir evin kapısının önünde terk edilmiş halde bulunan kız bebek, Isparta'daki tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çetin, gazetecilere, bebeğin yaklaşık bir ay önce Burdur'dan hastanelerine sevk edildiğini söyledi.

Bebeğin yoğun bakımdaki gerekli tedavilerinin tamamlandığını belirten Çetin,"Tamamen sağlığına kavuşan ve beslenmesi normal olan bebeğimiz taburcu edildi. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli arkadaşlara teslim edildi. Bundan sonra her bebek gibi sağlık kontrolleri yapılacak. Büyümesi takip edilecek. Bahtı açık olsun." diye konuştu.

Merkeze bağlı Karacaören köyünde 19 Aralık 2022'de bir evin kapısında terk edilmiş halde bulunan ve sağlık durumu kötü olan bebek, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilmişti.





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