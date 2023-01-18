Burdur'da bir evin kapısına bırakılan bebek sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da bir evin kapısına bırakılan bebek sağlığına kavuştu

AA

Burdur'da bir evin kapısına bırakılan bebek sağlığına kavuştu

ISPARTA (AA) - Burdur'da bir evin kapısının önünde terk edilmiş halde bulunan kız bebek, Isparta'daki tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çetin, gazetecilere, bebeğin yaklaşık bir ay önce Burdur'dan hastanelerine sevk edildiğini söyledi.

Bebeğin yoğun bakımdaki gerekli tedavilerinin tamamlandığını belirten Çetin,"Tamamen sağlığına kavuşan ve beslenmesi normal olan bebeğimiz taburcu edildi. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli arkadaşlara teslim edildi. Bundan sonra her bebek gibi sağlık kontrolleri yapılacak. Büyümesi takip edilecek. Bahtı açık olsun." diye konuştu.

Merkeze bağlı Karacaören köyünde 19 Aralık 2022'de bir evin kapısında terk edilmiş halde bulunan ve sağlık durumu kötü olan bebek, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÇALDIKLARINI HURDACIYA SATAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇALDIKLARINI HURDACIYA SATAN 3 ŞÜPHELİ ...
Isparta'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Isparta'da yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Isparta'da yük asansörüne sıkışan işçi hayatını ...
Isparta'da 50 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Isparta'da 50 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı ...
Isparta'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.