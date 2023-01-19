Isparta'da tabancayla karısını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da karısını tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eşi Yadigar Işık'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Sezer Işık ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Işık, mahkemedeki savunmasında, eşiyle 15 yıllık evli olduğunu, arada şiddetli olmayan tartışmalar yaşandığını, cinayeti bilerek ve isteyerek işlemediğini savundu.



Cinayetin çocuklarının yanında işlenmesinin de planlı olmadığının göstergesi olduğunu ileri süren Işık, mahkeme başkanının "tartışma nasıl başladı?" sorusuna, şu şekilde cevap verdi:

"M.M isimli şahısla aramızda uzun zamana dayanan bir küslük bulunmaktadır. Bu adam aylarca evimi taşladı. 8 yılın içinde 50-60 civarında küçükbaş hayvanıma zarar verdi. Ben hiç bir hak iddia edemedim. Bu sebeple aramızda küslük bulunmaktadır. Yol kenarında eşimin çocuğumla birlikte onun yanında durmalarından dolayı aramızda tartışma çıktı."

Sanık, savunmasına şöyle devam etti:

"Eşimle M.M'nin konuşmalarını gördükten sonra tartışma başladı. Oğlum Ali de oradaydı. Çocuk 'Baba konuşmadılar' dedi ama öncesinde tartışmamız çıkmıştı. Ben dağa traktörle su tankı çıkaracaktım, onlar motosikletle önden gitmişlerdi. Beni görünce hemen hareket ettiler ve çadıra çıktılar. Eşime, 'sen bizim küs olduğumuz kişinin yanında neden duruyorsun?' diye sordum, eşim de 'yol kenarından taş alıyorduk' dedi. O sırada silah belimdeydi, Eşim üstüme doğru hamle yapınca ben silahı ondan korumak isteyerek belimden çıkardım. Şarjörü çıkarıp silahı boşaltmaya kalkmadan silaha yapıştı. M.M aylarca benim evimi taşlamıştı. Bu yüzden ilk mermi geceden namluya sürülü vaziyetteydi. Emniyet mandalı kapalıydı, nasıl oldu anlayamadım çekişme sırasında silah elimden kurtulunca patladı. Eşimin elinden yaralandığını gördüm, oğluma 'ambulansa ve köylülere haber verin' dedim ve olay yerinden uzaklaştım."

Sanık, tabancanın emniyet mandalının pantolonunun kemerine takılarak açıldığını ileri sürünce mahkeme heyeti, cinayette kullanıldığı tespit edilen adli emanette kayıtlı tabancanın salona getirilmesini istedi.

Mahkeme başkanı, sanıktan olay sırasında yaşandığını ileri sürdüğü gibi tabancayı kemer kısmına mandal dışta kalmayacak şekilde koyarak üç defa ani şekilde çıkarmasını istedi. Emniyet mandalının sanığın savunduğu şekilde açılmadığı ve kapalı kaldığı görüldü.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Mart'a erteledi.

- Olay

Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer Işık, 2 Ekim 2022'de ormanlık alanda eşi Yadigar Işık'ı tabancayla yaralamış, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçan Sezer Işık, Isparta-Eğirdir kara yolu Okuyanlar Çiftliği mevkisinde yakalanmıştı.



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