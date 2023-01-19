Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Sav beldesindeki kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 12 parça halinde 6052 kullanımlık halüsinojen nitelikli madde, 2 sentetik ecza nitelikli hap ele geçirildi.
Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.