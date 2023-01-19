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ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsası'nda inek sütünün litresi ortalama 10,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama Satış türü İnek sütü Lt 10,35 TTS Dana Kg 100,00 MTS Ham dana derisi (Yaş) Kg 17,00 TTS Çörek otu Kg 23,00 MTS



MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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