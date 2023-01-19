ISUBÜ ile DKMP arasında "Pars Araştırma ve İzleme" işbirliği protokolü imzalandı

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ISPARTA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında "Pars Araştırma ve İzleme" işbirliği protokolü imzalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal'ın imza attığı protokolde, ülkede tespit edilen pars türüne ait alt türlerin araştırılması ve izlenmesi ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü tarafından yürütülecek.

Anadolu Parsı başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan pars türlerinin popülasyon büyüklüklerinin ve yayılış alanlarının tespit edilmesinde ISUBÜ, bilimsel danışmanlık görevini yürütecek.

USIBÜ, protokolle, toplanan verilerin değerlendirilmesi, iz, dışkı, fotoğraf, video, DNA örneklerinin analiz edilmesinin sağlanması yanında çalışmalarda bilimsel altlığı oluşturulacak ve ihtiyaç doğrultusunda arazi çalışmalarına katılacak.



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