Isparta'da bir aile hobi için başladıkları deri işlemeyi, KOSGEB desteğiyle ticarete dönüştürdü

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ISPARTA (AA) - Isparta'da Tuğçe ve Mehmet Metin Bilginer çifti, hobi olarak başladıkları deri işleme sanatını, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldıkları destekle ticarete dönüştürdü.

Deri işleme ustası Mehmet Metin Bilginer, gazetecilere, babasının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde deri işleme kursu verdiği dönemde kendisine yardım ederken işi öğrendiğini söyledi.

İlk etapta boş zamanını değerlendirmek amacıyla küçük çalışmalar yaptığını anlatan Bilginer, eşi Tuğçe Bilginer'in de desteğiyle bileklik, cüzdan, çanta gibi eserler ortaya çıkardıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmaların çevreden beğeni alması üzerine işi büyütme kararı aldıklarını dile getiren Bilginer, şunları söyledi:

"Yaptıklarımızı internet sitesinden paylaştık ve ciddi ilgi gördü. Biz de KOSGEB'e başvurduk ve 150 bin lira destek aldık. Bununla malzeme alarak daha farklı taleplerde eserler yapmaya başladık. Hobi için başlamıştık, şimdi geçim kaynağımız oldu. Yaptığımız cüzdan, çanta, bileklikleri e-ticaret sitesinden satıyoruz."

Bilginer, şu anda evde çalıştıklarını ancak ileriki süreçte bir işletme açmayı planladıklarını kaydetti.

Tuğçe Bilginer de eşinin yaptığı birbirinden farklı ve güzel eserleri kendisinin de çok beğendiğini ve deri işlemeye ilgi duymaya başladığını belirtti.

El emeği göz nuru eserler yaptıklarını aktaran Bilginer, "Keyifli bir çalışma yürütüyoruz, işimiz çok keyifli" dedi.





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