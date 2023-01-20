Isparta'da 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü D.Y'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.