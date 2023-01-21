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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışının geç başladığı Davraz'da bu sezon beklenti yüksek

AA

Kar yağışının geç başladığı Davraz'da bu sezon beklenti yüksek

ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN - Bölgede yaşanan kuraklığın etkisiyle sezonu geç açan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nin 300 bin ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerden Davraz'da kar yağışının gecikmesi nedeniyle sezon açılışı da gecikti. Özellikle çevre illerden gelenlerin tercih ettiği merkez, kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçileri ağırlayan tesisin bu yıl 300 bin kayakseveri ağırlaması bekleniyor.

Isparta Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Davraz'ın son yağışlarda 1900 rakımlık alanda ciddi şekilde kar aldığını söyledi.

15 Ocak itibarıyla ikinci kademeden yukarısının kayakseverlerin hizmetine açıldığını belirten Baruş, "Önümüzdeki günlerde de beklediğimiz yağış var. O yağışlar gerçekleşirse hava durumu müsait olursa otel bölgesine kadar tesislerimizi işletmeye alacağız." dedi.

Davraz Dağı'nda önemli yatırımlar yapıldığını belirten Baruş, tesise bir t-bar ve kayak yapmayı yeni öğrenenler için yürüme bandının hizmete girdiğini dile getirdi.

Baruş, burada 5 mekanik tesisin olduğunu ifade ederek, "Üç kademeli mekanik tesisimiz 1900 metreye kadar çıkıyor. İkinci kademe dediğimiz tesisimiz de daha yukarılara çıkıyor. Bir diğer tesisimiz ise 2300 metreye kadar kayakçılarımızı çıkarıyor. Yaklaşık 25 kilometre pistimiz var. Kayakçılarımız zorluk derecesine göre mavi, beyaz, kırmızı pistlerimizi rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bu sene 300 binin üzerinde ziyaretçi sayısı bekliyoruz." diye konuştu.

- "Bütün kayakçıları, Davraz'a, Isparta'nın doğal güzelliklerini görmeye davet ediyoruz"

Davraz Kayak Merkezi'nin, geçen sezon yaklaşık 280 bin civarında ziyaretçi ağırladığını vurgulayan Baruş, şöyle devam etti:

"Buraya vatandaşlarımız sadece kayak yapmak için değil, çocuklarıyla eğlenmek için de geliyor. Kızakla kaymayı öğreniyorlar, kayak öğrenmek isteyenler hocalardan kayak dersleri alıyor. Bizim esas işleyişe almak istediğimiz tesisimiz gondol tesisidir. Uzun yıllardır inşaatı devam ediyor. Bu yıl ihale işlemleri nedeniyle bitiremedik ama önümüzdeki yaza kadar bu tesisleri bitirmiş olacağız ve şu an oteller bölgesinden yukarıya çıkış olan 800 kişilik kapasiteni 2300'e çıkaracağız."

Davraz Kayak Merkezi'nin bölge için çok önemli bir tesis olduğuna değinen Baruş, şöyle konuştu:

"Davraz, ziyaretçi sayısı açısından ilk 5'te olan merkezlerimizden. Bu yıl ümidimiz geç gelen kar yağışının, geç vakitlere kadar devam etmesidir. Umarım mevsim biraz daha uzun sürer, burada hem işletmecilerimiz hem de vatandaşlarımız memnun kalırlar. Davraz Dağı'mız, kar kalitesi ve tesis açısından çok kaliteli, bütün kayakçıları, bu spordan hoşlananları buraya, Davraz'a, Isparta'nın doğal güzelliklerini görmeye davet ediyoruz."

Isparta Valisi Aydın Baruş, Davraz'da kentin değerleri olan gül ve lavanta bahçelerinin de oluşturulduğunu, bu sayede ziyaretçilerin Davraz'ı sadece kışın değil, yazın da ziyaret edebileceklerini sözlerine ekledi.

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