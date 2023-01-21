Isparta'nın enleri halk oylaması ile belirlendi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da birinci seçilen kurum, kuruluş ve bireylere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Şair ve sunucu Uğur Arslan'ın sunumu ile gerçekleştirilen ödül törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, şehit yakınları, gaziler ile STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen programda, halk oylaması ile 21 kategoride Isparta'nın enleri seçilen kurum, kuruluş, STK ve meslek branşlarında ödül verildi. Isparta'da toplumsal katkı adına, eğitim ve sağlık gibi kurumlara verdikleri desteklerden dolayı 21 hayırsevere toplumsal katkı plaketi takdim edildi. Vali Aydın Baruş da şehit yakınları ve gazilere plaket verdi.

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, ödül alanları tebrik ettiğini dile getirdi. Şehit yakınları ve gazilerin programın özel konuğu olduğuna vurgu yapan Baruş, "Tüm Ispartalılar olarak ve tüm Türkiye olarak şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların önlerinde saygıyla eğiliyoruz ve ellerinden öpüyoruz. Allah, bu vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.





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