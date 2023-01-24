Isparta'da silahla yaralanan kişinin ölmesine ilişkin yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da tabancayla göğsünden yaralanan kişinin ölmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Çetin Akay'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.

- Olay

21 Ocak'ta Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir bilet firmasının önünde Mehmet Çetin Akay'ın (30) tabancayla göğsüne ateş ettiği iddia edilmiş, sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeyen çevredeki vatandaşlar yaralıyı özel bir hastaneye kaldırmıştı. Burada yaşamını yitiren Akay'ın ölümünün intihar mı, cinayet mi olduğuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.





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