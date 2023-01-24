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Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı'nın ölümüne ilişkin davada karar

AA

Isparta'da sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia Kallı'nın ölümüne ilişkin davada karar

ISPARTA (AA) - Isparta'da sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü hakkında beraat kararı verildi.

Isparta 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Y. katılmadı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, savcılık makamı, Ankara Adli Tıp Kurumunun raporuna göre sanığın kusursuz olduğunun tespit edildiği, bu nedenle de beraat kararı verilmesi gerektiği yönünde esas hakkında mütalaa verdi.

Kallı ailesinin avukatı Ferhat Taşbinar ise iddia makamının mütalaasına ilişkin savunmasında, Ankara Adli Tıp Kurumundan gelen rapora itiraz ettiklerini, önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrarladıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ahmet Y'nin kazada kusurlu bulunmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

- "Karara itiraz edeceğiz"

Avukat Taşbinar, davanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, beraat kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

Adli Tıp Kurumu raporunun bir üst kurula gönderilmesini bir önceki duruşmada kendilerinin istediğini aktaran Taşbinar, "Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu raporunda sanık sürücünün kusursuz olduğu, müteveffa Rabia'nın tali kusurlu olduğu, gece vakti aydınlatmanın olmadığı olay mahallinde kaldırımda yürüyen yayalara sahipsiz köpeklerin saldırmış olmasının kazanın oluşumunda asli etken olduğu yönünde görüş bildirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Doğrudan Adli Tıp Kurumu raporu ile beraat kararı vermenin hukuka uygun olmadığı görüşünde olduklarını belirten Taşbinar, "Bugün gerçekleştirilen duruşmada bir keşif dahi yapılmadan doğrudan Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasının usule uygun olmadığı, mahkemenin keşif yaparak bilirkişi raporu alması gerektiği, olay mahallinde aydınlatmanın olmadığı, sanığın bu yolu sürekli kullandığı, aynı zamanda yaya geçidi levhasının bulunduğu, kaza tutanakları ve raporlara göre sanığın çarptıktan 60 metre sonra durabildiği nazara alındığında araç sürücüsü olan sanığın da kusurlu olduğunu belirttik. Bundan sonraki süreçte öncelikle mahkeme kararına itiraz edip dosyanın Antalya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesini ve üst mahkemece kararın incelenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- Olay

İstanbul Caddesi'nde 6 Mart 2022'de sahipsiz köpekten korkarak yola atlayan 20 yaşındaki Rabia Kallı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan genç kız yaşamını yitirmişti.

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