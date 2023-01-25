Isparta'da muhtarlara "Aile Okulu Projesi" kapsamında eğitim verildi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da muhtarlara Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında eğitim veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Uygun, gazetecilere, anne ve babalara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardımın da aralarında bulunduğu 14 farklı konuda eğitimi içeren Aile Okulu Projesi'ne muhtarların da dahil edildiğini söyledi.

Bu kapsamda Isparta Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen eğitime 70 muhtarın katıldığını belirten Uygun, bu eğitimle muhtarların temsil güçlerinin desteklenmesi, aileleriyle iletişimlerinin güçlendirilmesi hedeflendiğini kaydetti.

Muhtarlar Derneği Başkanvekili Zafer Uzun da görevleri gereği ailelerle birebir görüşüp, sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini, iletilen sorunları çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirterek, bu açıdan eğitimlerin son derece yararlı olacağını bildirdi.



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