Isparta'da gençlerin yumruklu kavgası kameraya yansıdı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da sokakta iki grup arasında başlayan kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde toplanan iki grup genç henüz belli olmayan bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evinden sesleri duyan bir kişi, kavga edenleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kavga eden gençler, bir süre bölgeden ayrıldı.

Görüntülerde gençlerin yumruk yumruğa kavga ettiği, bağıran bir genç kızın da yerde yatan kişiyi tekmelediği yer alıyor.





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