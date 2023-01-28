Isparta'da bir kişi site otoparkında ölü bulundu

ISPARTA (AA) - Isparta'da emekli öğretmen, bir sitenin otoparkında ölü bulundu.
Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Erdoğan'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.