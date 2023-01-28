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ISPARTA (AA) - Isparta'da emekli öğretmen bir sitenin otoparkında ölü bulundu, cinayet şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli S.Ç'yi tespit etti.

S.Ç, siteye alınacak güvenlik görevlisi için görüştüğü Erdoğan'ı bu esnada çıkan kavgada kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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