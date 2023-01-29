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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davraz Kayak Merkezi iki haftada 90 bin kişiyi ağırladı

AA

Davraz Kayak Merkezi iki haftada 90 bin kişiyi ağırladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Davraz Kayak Merkezi, iki haftada yaklaşık 90 bin kişiyi konuk etti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan ancak kar yağışının gecikmesi nedeniyle sezon açılışı da geciken Davraz'da, sömestirle yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Uygun coğrafi yapısı ve pistleriyle her seviyedeki kayaksevere hitap eden Eğirdir Gölü manzaralı kayak merkezi, yabancı turistlerin yanı sıra çoğunlukla çevre illerden gelen tatilcileri ağırlıyor.

Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, AA muhabirine, merkezdeki kar kalınlığının 75 santimetre olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin sömestiri yoğun geçirdiğini belirten Yılmaz, "Şu ana kadar iki haftada 90 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Merkezimizde 3 otel bulunuyor. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 60 civarında. Yarıyıl tatilinin son haftasında ziyaretçi sayısının artmasını ve otellerdeki doluluğunun yükselmesini bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, kar yağışının sürmesiyle sezonun uzayacağını ümit ettiklerini dile getirdi.

Çeşitli etkinlikler düzenleyerek daha çok turist çekmeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, sezon sonuna kadar 300 bin kayaksevere hizmet vermeyi planladıklarını kaydetti.

Davraz'a bu yıl en çok Rus turistlerin ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, "Kayak merkezine gelen her 4-5 kişiden birisi Rus. Ruslardan sonra en fazla ağırladığımız yabancı turistler Almanlar ve İngilizler." diye konuştu.

Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı kış aylarında 50 ile 250 santimetre arasında değişiyor. Genelde ocak-şubat döneminde rağbet gören merkez, 14 pist, 27 kilometreyi aşan pist uzunluğu, 3 telesiyejiyle dikkati çekiyor. Kayak merkezinde acil durumlar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri hazır bekliyor.

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