Isparta'da ölü bulunan site yöneticisinin cenazesi toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da ölü bulunan site yöneticisinin cenazesi toprağa verildi

AA

Isparta'da ölü bulunan site yöneticisinin cenazesi toprağa verildi

ISPARTA (AA) - Isparta'da yöneticisi olduğu sitenin otoparkında ölü bulunan emekli öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınan Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) cenazesi, Halıkent Camisi'ne getirildi.

Erdoğan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan cinayet zanlısı S.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, Fatih Mahallesi'ndeki yöneticisi olduğu sitenin otoparkında dün ölü bulunmuştu. Şüpheli S.Ç, siteye alınacak güvenlik görevlisi için görüştüğü Erdoğan'ı, çıkan kavgada kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Davraz Kayak Merkezi iki haftada 90 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Davraz Kayak Merkezi iki haftada 90 bin kişiyi ...
(Görüntülü) SİTE ÇALIŞANI, YÖNETİCİYİ KEMERLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİTE ÇALIŞANI, YÖNETİCİYİ KEMERLE ...
Site çalışanı, yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Site çalışanı, yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
GÜNCELLEME - Isparta'da bir kişi site otoparkında ölü bulundu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Isparta'da bir kişi site otoparkında ölü ...
Isparta'da bir kişi site otoparkında ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da bir kişi site otoparkında ölü bulundu
Fırtınada uçan tabelanın üzerine düştüğü Yiğit yaralandı
YEREL HABERLER Fırtınada uçan tabelanın üzerine düştüğü Yiğit ...
Isparta'da fırtınada başına tabela düşen bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Isparta'da fırtınada başına tabela düşen bir kişi ...
(Görüntülü) ISPARTA&#039;DA EKİP ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ISPARTA'DA EKİP ARACIYLA OTOMOBİL ...
Isparta'da gençlerin yumruklu kavgası kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Isparta'da gençlerin yumruklu kavgası kameraya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.