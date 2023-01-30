Isparta'da site yöneticisinin avans anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

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ISPARTA (AA) - Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlının, cinayeti avans anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sırasında işlediği belirlendi.

Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) ölü bulunmasının ardından tutuklanan S.Ç'nin, emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının ifadesinde, güvenlik görevlisi olarak çalışmak için yaptığı iş görüşmesi sırasında site yönetici Erdoğan'dan avans istediğini, isteğinin kabul edilmemesi üzerine tartışma çıktığını söylediği kaydedildi.

Erdoğan'ın tartışma sırasında kendisine hakaret ettiğini öne süren S.Ç'nin, "Sinirlendim yumruk attım yere düştü, sonra boğdum." dediği belirtildi.

Zanlının kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı, boş zamanlarında sitenin bahçe işlerine yardımcı olduğu öğrenildi.

Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin otoparkında 28 Ocak'ta ölü bulunmuştu. Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç, tutuklanmıştı.

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