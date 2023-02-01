Isparta'da park halindeki 6 aracın lastikleri kesildi

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ISPARTA (AA) - Isparta'da park halindeki 6 aracın lastiklerinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği belirtildi.

Akkent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerinin önüne park ettikleri araçların lastiklerinin kesilmiş olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı araştırmada 6 aracın lastiklerinin kesildiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Araç sahiplerinden İbrahim Aksakal, daha önce de aracından hırsızlık yaşandığını, bu nedenle bölgeye MOBESE kameralarının konulması gerektiğini belirtti.





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