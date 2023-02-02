"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" kitap haline getirildi

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ISPARTA (AA) - Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan'ın, 1176 yılında, Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos'u mağlup ettiği savaşı konu alan "Türklerin Şafağı Miryokefalon" kitap haline getirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi, "Miryokefalon Savaşının Yeri" isimli kitabı bilim dünyası ile buluşturdu.

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Çapraz editörlüğünde hazırlanan kitap, bilimsel anlayış temelinde savaşın yeri ile ilgili farklı görüşleri konu alıyor.



Kitapta, tüm görüşlerin bir arada ve karşılıklı olarak değerlendirilmesini sağlayacak, Isparta özelinde konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak nitelikte araştırmalara yer verildi.

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