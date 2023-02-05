ISPARTA (AA) - Isparta'da başlayan kar yağışı etkili oldu.
Isparta'da 2 gündür aralıklarla yağan kar etkisini artırdı. Isparta Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 53 iş makinası ve 350 personelle sahada görev yapıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Davraz Kayak Merkezi ile kent merkezi arasındaki yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için çalışmaları sürdürüyor.
Kentte kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor.