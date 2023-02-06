En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Kar yağışı nedeniyle kapanan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nin yolu ulaşıma açıldı.

Kentte dün başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan Davraz Kayak Merkezi'ni kent merkezine bağlayan yolun açılması için, İl Özel idaresi ve Isparta Belediyesi ekipleri ile jandarma personeli çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucu yolun açılması sağlandı.



Yolda ve günübirlik tesislerde mahsur kalan vatandaşlar kent merkezine ulaştı.

Hafta sonu kayak için merkeze giden ve dün akşam saatlerinde dönüşe geçen bazı tatilciler, etkisini artıran kar yağışı ve hasarlı kazalar nedeniyle yol kapanınca araçlarında mahsur kalmıştı. Tıkanan yolda 1000 kadar aracın olduğu öğrenilmişti. Yolun kapalı olduğunu öğrenen bazı tatilciler de tesiste beklemeye başlamıştı.

AFAD'ın koordinesinde İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarınca, mahsur kalanları kurtarmak için kapsamlı çalışma başlatılmış, Isparta Valisi Aydın Baruş da çalışmaları yerinde denetmek için bölgeye gitmişti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.