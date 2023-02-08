Isparta'dan deprem bölgesine 66 tır yardım malzemesi gönderildi

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ISPARTA (AA) - Isparta Valiliği, deprem bölgesine 66 tır yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il özel idaresi, belediyeler ve şahıslara ait 120 iş makinesinin operatörleri ile bölgeye gönderildiği belirtildi.

Yardım toplama faaliyetlerinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 66 tır, gıda, giyim, ev eşyası, temel ihtiyaç malzemesi, ekmek, su, yakacak malzemesi deprem bölgesine gönderilmiştir. Ayrıca bölgede acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 27 araç personeli ile birlikte sevk edilmiştir. Vatandaşlarımız, kuruluşlarımız tarafından yapılacak yardımların acil ihtiyaçları giderecek malzemelerden oluşması önem arz etmektedir. Bu nedenle yapılacak bağışlarda, su, meyve suyu, ekmek, hazır gıda, hijyen ve temizlik malzemelerine öncelik verilmesi uygun olacaktır."



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