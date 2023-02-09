Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 45 yaşındaki kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA (AA) - Kahramanmaraş'ta depremden yaklaşık 69 saat sonra 45 yaşındaki bir kişi enkazdan kurtarıldı.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.

İsmet Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ISAK ekibi, depremden yaklaşık 69 saat sonra 45 yaşındaki Duran Şeker'e ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan Şeker, sağlık ekiplerine teslim edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.