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ISPARTA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da hayatını kaybeden 29 yaşındaki Ömer Malgır'ın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Yıkılan evin enkazından çıkarılan Malgır'ın cenazesi, yakınları tarafından Isparta'ya getirildi.

Malgır, Halıkent Mahallesi'ndeki Dilara Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Malgır'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malgır'ın depremde avukat eşi Merve Malgır'ın da hayatını kaybettiği ve cenazesinin Adıyaman'da toprağa verildiği öğrenildi.



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