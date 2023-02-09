Isparta'da lisenin fırınında ekmekler depremzedeler için pişiriliyor

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ISPARTA (AA) - Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fırınında öğretmen ve öğrenciler, depremzedeler için ekmek üretiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bölgeye yardım için harekete geçti.

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, okulun "fırın atölyesi"nde tüm gün ekmek üretmeye başladı. Fırında iki günde pişirilen 50 bin ekmek Kahramanmaraş'a gönderildi.

Okulun fırınında, ihtiyaç duyulduğu süre boyunca günde 25 bin ekmek üretimine devam edilmesi planlanıyor.

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